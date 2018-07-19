Рублев - в четвертьфинале турнира в Умаге

Россиянин Андрей Рублев выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира в Умаге. В четвертьфинале четвертый номер "посева" сыграет с Робином Хаасе из Голландии.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Робин Хаасе (Голландия, 6) - Мартин Клижан (Словакия, Q) - 3:6, 6:4, 6:3

Марко Трунхельити (Аргентина, Q) - Мартон Фучович (Венгрия) - 5:7, 6:4, 6:2

Андрей РУБЛЕВ (Россия, 4) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - 6:4, 6:7, 6:3