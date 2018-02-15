15:01 | Теннис — ATP

Рублев - в четвертьфинале турнира в Роттердаме

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Россиянин Андрей Рублев победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины в матче 2-го круга турнира в Роттердаме. Соперник Рублева по четвертьфиналу определится во встрече Филипа Краиновича и Григора Димитрова.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Андрей РУБЛЕВ (Россия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:4, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

в самый Роттердам))

15:05

shpasic

Читалось.))

15:04

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