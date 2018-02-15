Рублев - в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины в матче 2-го круга турнира в Роттердаме. Соперник Рублева по четвертьфиналу определится во встрече Филипа Краиновича и Григора Димитрова.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 862 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей РУБЛЕВ (Россия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:4, 7:6 (7:4)
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shpasic
в самый Роттердам))
15:05
shpasic
Читалось.))
15:04