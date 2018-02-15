Рублев - в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины в матче 2-го круга турнира в Роттердаме. Соперник Рублева по четвертьфиналу определится во встрече Филипа Краиновича и Григора Димитрова.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей РУБЛЕВ (Россия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:4, 7:6 (7:4)