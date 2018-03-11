Рублев уступил Фритцу на турнире в Индиан-Уэллсе

Россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 7:6 (7:4) его переиграл американец Тэйлор Фритц. Американец подал навылет девять раз и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Далее он сыграет с победителем пары Григор Димитров – Фернандо Вердаско.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США) – Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 6:4, 7:6 (7:4).