03:34 | Теннис — ATP

Рублев уступил Фритцу на турнире в Индиан-Уэллсе


Россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 7:6 (7:4) его переиграл американец Тэйлор Фритц. Американец подал навылет девять раз и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Далее он сыграет с победителем пары Григор ДимитровФернандо Вердаско

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Тэйлор Фритц (США) – Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 6:4, 7:6 (7:4). 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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