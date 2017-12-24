Рублев сыграет с Баутиста Агутом на старте турнира в Абу-Даби

В сетке показательного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби произошли изменения, связанные с отказом испанца Рафаэля Надаля от участия. Как сообщает пресс-служба соревнований, на старте турнира россиянин Андрей Рублев встретится с представителем Испании Роберто Баутиста Агутом.

Австриец Доминик Тим, который должен был сыграть с Рублевым на четвертьфинальной стадии, начнет выступления с полуфинала.

Ранее стало известно, что россиянин вошел в число участников турнира после отказа канадца Милоша Раонича.

Соревнования в Абу-Даби пройдут с 28 по 30 декабря.