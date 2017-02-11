21:27 11 февраля | ТЕННИС — ATP

Рублев проиграл в квалификации в Роттердаме, Южный снялся с матча с Донским

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Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в основную сетку турнира ATP в Роттердаме. В первом раунде квалификации он уступил в трех сетах хозяину корта Ботику Ван де Зандшульпу – 6:1, 4:6, 3:6. Поединок продлился 1 час и 47 минут. Отметим, что Рублев был седьмым "сеяным" в квалификации. Следующим соперником Ван де Зандшульпа станет француз Пьер-Юге Эрбер.

Другой представитель России Михаил Южный уступил в этом же раунде соотечественнику Евгению Донскому. Южный снялся с игры по ходу второго сета из-за травмы. На тот момент счет был 6:3, 3:0 в пользу Донского. Теперь ему предстоит встретиться с Эрнестом Гулбисом из Латвии.

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Материалы REN-TV

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