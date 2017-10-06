Рублев проиграл в 1/4 финала турнира в Пекине

Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в матче 1/4 финала турнира ATP в Пекине. Сегодня он в двух сетах уступил в двух сетах немцу Александру Звереву.

В полуфинале Зверев сыграет с Ником Киргиосом из Австралии.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Зверев А. (Германия, 2) - РУБЛЕВ (Россия) - 6:2, 6:3