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15:57 | Теннис — ATP

Рублев проиграл в 1/4 финала турнира в Пекине

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Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в матче 1/4 финала турнира ATP в Пекине. Сегодня он в двух сетах уступил в двух сетах немцу Александру Звереву

В полуфинале Зверев сыграет с Ником Киргиосом из Австралии.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Зверев А. (Германия, 2) - РУБЛЕВ (Россия) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну, как глоры ура--поцтреотские из ветки === 15:49 5 октября, хвалебных дифирамбов написавшие ЭТОМУ "десятигривеннику" , сегодня некогда клаватючить??? Ручки заняты??? Сопельки в очередной раз на кулачки наматываем??? Так на пролёты наш/раш пени/тени/систов ни сопельков, ни кулачков не хватит.....

16:09

Бней Иегуда

На классе!))

16:07