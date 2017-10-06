Рублев проиграл в 1/4 финала турнира в Пекине

Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в матче 1/4 финала турнира ATP в Пекине. Сегодня он в двух сетах уступил в двух сетах немцу Александру Звереву.
В полуфинале Зверев сыграет с Ником Киргиосом из Австралии.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 149 870 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Зверев А. (Германия, 2) - РУБЛЕВ (Россия) - 6:2, 6:3
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну, как глоры ура--поцтреотские из ветки === 15:49 5 октября, хвалебных дифирамбов написавшие ЭТОМУ "десятигривеннику" , сегодня некогда клаватючить??? Ручки заняты??? Сопельки в очередной раз на кулачки наматываем??? Так на пролёты наш/раш пени/тени/систов ни сопельков, ни кулачков не хватит.....
16:09
Бней Иегуда
На классе!))
16:07