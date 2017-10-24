21:38 | Теннис — ATP

Рублев проиграл Тиму в первом круге турнира в Вене

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Россиянин Андрей Рублев проиграл Доминику Тиму в первом круге турнира в Вене.

Вена (Австрия) 

Турнир ATP Erste Bank Open 500 

Призовой фонд 2 035 415 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Тим (Австрия, 2) - РУБЛЕВ (Россия) - 6:4, 6:3

Рамос-Виньолас (Испания) - Керри (США, 6) - 3:6, 7:6 (9:7), 7:6(7:3)

Пуйе (Франция) - Офнер (Австрия, WC) - 6:3, 6:4

Гарсия Лопес (Испания, Q) - Андерсон Кев. (ЮАР, 7) - 6:4, 6:4

Новак Д. (Австрия, Q) - Фаббиано (Италия, LL) - 7:6 (7:4), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Быстро Андрюшка поклонников растерял.)) Или глоров?))

22:01