Рублев проиграл Тиму в первом круге турнира в Вене

Россиянин Андрей Рублев проиграл Доминику Тиму в первом круге турнира в Вене.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 035 415 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тим (Австрия, 2) - РУБЛЕВ (Россия) - 6:4, 6:3
Рамос-Виньолас (Испания) - Керри (США, 6) - 3:6, 7:6 (9:7), 7:6(7:3)
Пуйе (Франция) - Офнер (Австрия, WC) - 6:3, 6:4
Гарсия Лопес (Испания, Q) - Андерсон Кев. (ЮАР, 7) - 6:4, 6:4
Новак Д. (Австрия, Q) - Фаббиано (Италия, LL) - 7:6 (7:4), 7:5
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