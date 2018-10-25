Рублев проиграл Кукушкину во втором круге турнира в Вене

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин обыграл россиянина Андрея Рублева во втором круге турнира АТР в Вене - 7:6 (7:4), 6:4. Также в следующий раунд вышел испанец Фернандо Вердаско, победивший британца Кайла Эдмунда.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 198 250 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) - Андрей Рублев (Россия, LL) - 7:6 (7:4), 6:4
Фернандо Вердаско (Испания) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 8) - 6:4, 3:6, 6:3
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