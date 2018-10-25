Рублев проиграл Кукушкину во втором круге турнира в Вене

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин обыграл россиянина Андрея Рублева во втором круге турнира АТР в Вене - 7:6 (7:4), 6:4. Также в следующий раунд вышел испанец Фернандо Вердаско, победивший британца Кайла Эдмунда.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 198 250 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) - Андрей Рублев (Россия, LL) - 7:6 (7:4), 6:4

Фернандо Вердаско (Испания) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 8) - 6:4, 3:6, 6:3