21:14 | Теннис — ATP

Рублев проиграл Крайиновичу в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

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Первая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти во второй круг "ВТБ Кубка Кремля" уступив сербу Филиппу Крайниновичу, пробившемуся в основную сетку из квалификации. В активе серба – 15 эйсов и 5 из 5 отыгранных брейк-пойнтов.

Москва (Россия)

Турнир ATP "ВТБ Кубок Кремля"

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Краинович (Сербия, Q) – РУБЛЕВ (Россия, 5) – 7:5, 7:6 (8:6)

Джере (Сербия) - Лоренци (Италия, 7) - 4:6, 7:6 (11:9), 6:4

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

В теннис сейчас не очень идут. После покупки Неймара и иже с ними все пошли пинать мячик.

21:30

AndreyV

Ни одной победы на 2х домашних турнирах... А нет... Южный выиграл 1 матч в Питере. Плюс завтра дерби... Блестящий результат Тарпищева, прибившего сборную в Венгрии.

21:24

Бней Иегуда

Читалось.))

21:23