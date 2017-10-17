Рублев проиграл Крайиновичу в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

Первая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти во второй круг "ВТБ Кубка Кремля" уступив сербу Филиппу Крайниновичу, пробившемуся в основную сетку из квалификации. В активе серба – 15 эйсов и 5 из 5 отыгранных брейк-пойнтов.

Москва (Россия)

Турнир ATP "ВТБ Кубок Кремля"

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Краинович (Сербия, Q) – РУБЛЕВ (Россия, 5) – 7:5, 7:6 (8:6)

Джере (Сербия) - Лоренци (Италия, 7) - 4:6, 7:6 (11:9), 6:4