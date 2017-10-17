Рублев проиграл Крайиновичу в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

Первая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти во второй круг "ВТБ Кубка Кремля" уступив сербу Филиппу Крайниновичу, пробившемуся в основную сетку из квалификации. В активе серба – 15 эйсов и 5 из 5 отыгранных брейк-пойнтов.
Москва (Россия)
Турнир ATP "ВТБ Кубок Кремля"
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Краинович (Сербия, Q) – РУБЛЕВ (Россия, 5) – 7:5, 7:6 (8:6)
Джере (Сербия) - Лоренци (Италия, 7) - 4:6, 7:6 (11:9), 6:4
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Serenky25
В теннис сейчас не очень идут. После покупки Неймара и иже с ними все пошли пинать мячик.
21:30
AndreyV
Ни одной победы на 2х домашних турнирах... А нет... Южный выиграл 1 матч в Питере. Плюс завтра дерби... Блестящий результат Тарпищева, прибившего сборную в Венгрии.
21:24
Бней Иегуда
Читалось.))
21:23