Рублев проиграл Ферреру на турнире в Акапулько

Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в первом круге турнира в Акапулько. Сегодня в двух сетах он уступил испанцу Давиду Ферреру.
Также во второй круг вышли американцы Райан Харрисон и Джаред Дональдсон.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 1 642 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Давид Феррер (Испания) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:4, 6:3
Райан Харрисон (США) - Джон Изнер (США, 8) - 6:3, 7:6 (7:5)
Джаред Дональдсон (США) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:2, 3:2 отказ 2-го игрока
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Bee
На самом деле, нихрена не читалось. Феррер почти все матчи слил в этом году в первом круге. Сейчас уровень у этих ребят примерно одинаков, поэтому любой мог выиграть.
14:51
Бабасян Арсен Ноунеймович
Читалось.))
07:45