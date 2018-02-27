07:13 | Теннис — ATP

Рублев проиграл Ферреру на турнире в Акапулько

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Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в первом круге турнира в Акапулько. Сегодня в двух сетах он уступил испанцу Давиду Ферреру.

Также во второй круг вышли американцы Райан Харрисон и Джаред Дональдсон.

Акапулько (Мексика) 

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC 

Призовой фонд 1 642 795 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Давид Феррер (Испания) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:4, 6:3

Райан Харрисон (США) - Джон Изнер (США, 8) - 6:3, 7:6 (7:5)

Джаред Дональдсон (США) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:2, 3:2 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/acapulco/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Bee

На самом деле, нихрена не читалось. Феррер почти все матчи слил в этом году в первом круге. Сейчас уровень у этих ребят примерно одинаков, поэтому любой мог выиграть.

14:51

Бабасян Арсен Ноунеймович

Читалось.))

07:45

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