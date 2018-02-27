Рублев проиграл Ферреру на турнире в Акапулько

Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в первом круге турнира в Акапулько. Сегодня в двух сетах он уступил испанцу Давиду Ферреру.

Также во второй круг вышли американцы Райан Харрисон и Джаред Дональдсон.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Феррер (Испания) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:4, 6:3

Райан Харрисон (США) - Джон Изнер (США, 8) - 6:3, 7:6 (7:5)

Джаред Дональдсон (США) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:2, 3:2 отказ 2-го игрока