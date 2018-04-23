Рублев поднялся на две строчки в рейтинге АТР

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся с 33-го на 31-е место в рейтинге АТР. Также свои позиции улучшили Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской, поднявшись на одну позицию. Михаил Южный опустился на три строчки и теперь замыкает первую сотню.

В первой десятке одно изменение - немец Александр Зверев поднялся на 3-е место, потеснив оттуда хорвата Марина Чилича. Лидируют Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 23 апреля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8670

3 (4). Александр Зверев (Германия) - 5195

4 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4985

5 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4950

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3755

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3390

9 (9). Джон Изнер (США) - 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2930…

31 (33). Андрей Рублев (Россия) - 1417...

37 (38). Карен Хачанов (Россия) - 1300...

48 (49). Даниил Медведев (Россия) - 1019...

86 (87). Евгений Донской (Россия) - 673...

100 (97). Михаил Южный (Россия) - 610.