Рублев поднялся на 7 позиций в рейтинге ATP

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло. Вплотную к топ-10 приблизился африканец Кевин Андерсон, поднявшийся на 3 строчки.

Лучшим из россиян является Андрей Рублев, который поднялся на 7 строчек и теперь занимает 32-е место. Также стоит отметить, что Даниил Медведев опустился на 19 позиций, а Михаил Южный​ - на 7.

Рейтинг ATP

Положение на 8 января

1 (1*). Надаль (Испания) – 10600 очков,

2 (2). Федерер (Швейцария) – 9605,

3 (3). Димитров (Болгария) – 4990,

4 (4). Зверев (Германия) – 4610,

5 (5). Тим (Австрия) – 4060,

6 (6). Чилич (Хорватия) – 3805,

7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3775,

8 (8). Сок (США) – 3165,

9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3060,

10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2615…

32 (39). РУБЛЕВ (Россия) – 1373…

48 (45). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…

71 (72). ДОНСКОЙ (Россия) – 704…

84 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 642…

91 (84). ЮЖНЫЙ (Россия) – 604…

* - положение в предыдущем рейтинге