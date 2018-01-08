Рублев поднялся на 7 позиций в рейтинге ATP

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке изменений не произошло. Вплотную к топ-10 приблизился африканец Кевин Андерсон, поднявшийся на 3 строчки.
Лучшим из россиян является Андрей Рублев, который поднялся на 7 строчек и теперь занимает 32-е место. Также стоит отметить, что Даниил Медведев опустился на 19 позиций, а Михаил Южный - на 7.
Рейтинг ATP
Положение на 8 января
1 (1*). Надаль (Испания) – 10600 очков,
2 (2). Федерер (Швейцария) – 9605,
3 (3). Димитров (Болгария) – 4990,
4 (4). Зверев (Германия) – 4610,
5 (5). Тим (Австрия) – 4060,
6 (6). Чилич (Хорватия) – 3805,
7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3775,
8 (8). Сок (США) – 3165,
9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3060,
10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2615…
32 (39). РУБЛЕВ (Россия) – 1373…
48 (45). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…
71 (72). ДОНСКОЙ (Россия) – 704…
84 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 642…
91 (84). ЮЖНЫЙ (Россия) – 604…
* - положение в предыдущем рейтинге