Рублев поднялся на 37-е место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся с 53-го на 37-е место в рейтинге ATP. 19-летний спортсмен на прошедшем US Open дошел до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира и победителю турнира испанцу Рафаэлю Надалю (1:6, 2:6, 2:6).

Швейцарец Роджер Федерер поднялся на второе место в рейтинге, а британец Энди Маррэй опустился на третье.

Лучшим из россиян в рейтинге является Карен Хачанов, занимающий 32-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 11 сентября

1 (1*). Надаль (Испания) – 9465 очков

2 (3). Федерер (Швейцария) – 7505

3 (2). Маррей (Великобритания) – 6790

4 (6). Зверев (Германия) – 4470

5 (7). Чилич (Хорватия) – 4155

6 (5). Джокович (Сербия) – 4125

7 (8). Тим (Австрия) – 4030

8 (4). Вавринка (Швейцария) – 3690

9 (9). Димитров (Болгария) – 3575

10 (19). Карреньо-Буста (Испания) – 2855…

32 (29). ХАЧАНОВ (Россия) – 1330…

37 (53). РУБЛЕВ (Россия) – 1233…

61 (54). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 819…

88 (75). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 606

89 (99). ДОНСКОЙ (Россия) – 584

* - положение в предыдущем рейтинге