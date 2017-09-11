Рублев поднялся на 37-е место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся с 53-го на 37-е место в рейтинге ATP. 19-летний спортсмен на прошедшем US Open дошел до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира и победителю турнира испанцу Рафаэлю Надалю (1:6, 2:6, 2:6).
Швейцарец Роджер Федерер поднялся на второе место в рейтинге, а британец Энди Маррэй опустился на третье.
Лучшим из россиян в рейтинге является Карен Хачанов, занимающий 32-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 11 сентября
1 (1*). Надаль (Испания) – 9465 очков
2 (3). Федерер (Швейцария) – 7505
3 (2). Маррей (Великобритания) – 6790
4 (6). Зверев (Германия) – 4470
5 (7). Чилич (Хорватия) – 4155
6 (5). Джокович (Сербия) – 4125
7 (8). Тим (Австрия) – 4030
8 (4). Вавринка (Швейцария) – 3690
9 (9). Димитров (Болгария) – 3575
10 (19). Карреньо-Буста (Испания) – 2855…
32 (29). ХАЧАНОВ (Россия) – 1330…
37 (53). РУБЛЕВ (Россия) – 1233…
61 (54). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 819…
88 (75). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 606
89 (99). ДОНСКОЙ (Россия) – 584
* - положение в предыдущем рейтинге