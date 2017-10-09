Рублев поднялся на 35-е место в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Первое место продолжает занимать испанец Рафаэль Надаль. На второй строчке располагается швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает британец Энди Маррэй. Швейцарец Стэн Вавринка потеснил болгарина Григора Димитрова с 8-й строчки. В топ-10 вошел бельгиец Давид Гоффин.

Лучший из россиян Андрей Рублев поднялся с 39-й на 35-ю позицию, а его соотечественник Андрей Кузнецов оказался на грани вылета из сотни лучших – он упал с 87-й на 97-ю позицию.

Рейтинг ATP

Положение на 9 октября

1 (1*). Надаль (Испания) – 9875 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 7505

3 (3). Маррэй (Великобритания) – 6290

4 (4). Зверев (Германия) – 4400

5 (5). Чилич (Хорватия) – 4155

6 (6). Джокович (Сербия) – 4125

7 (7). Тим (Австрия) – 3925

8 (9) Вавринка (Швейцария) – 3540

9 (8). Димитров (Болгария) – 3455

9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3540

10 (10). Гоффин (Бельгия) – 3055…

35 (39). РУБЛЕВ (Россия) – 1247

40 (42). ХАЧАНОВ (Россия) – 1125…

64 (64). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 814…

74 (89). ДОНСКОЙ (Россия) – 707...

97 (87). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 566

* – положение в предыдущем рейтинге