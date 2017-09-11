Рублев поднялся на 34-е место в чемпионской гонке ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся с 44-го на 34-е место в чемпионской гонке ATP. 19-летний спортсмен на прошедшем US Open дошел до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира и победителю турнира испанцу Рафаэлю Надалю (1:6, 2:6, 2:6).
Надаль сохранил первое место в чемпионской гонке. Испанец Пабло Карреньо Буста, дойдя до полуфинала US Open, поднялся на восьмое место.
Россиянин Карен Хачанов опустился на 41-е место.
Чемпионская гонка АТP
Положение на 11 сентября
1 (1*). Надаль (Испания) - 9635 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 7505
3 (3). Зверев (Германия) - 4220
4 (4). Тим (Австрия) - 3715
5 (5). Вавринка (Швейцария) - 3150
6 (6). Димитров (Болгария) - 3105
7 (7). Чилич (Хорватия) - 2995
8 (14). Карреньо Буста (Испания) - 2595
9 (8). Джокович (Сербия) - 2585
10 (10). Кэрри (США) - 2435...
34 (44). РУБЛЕВ (Россия) - 1149...
41 (36). ХАЧАНОВ (Россия) - 990...
58 (56). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 717...
78 (86). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 539...
83 (77). ДОНСКОЙ (Россия) - 521
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