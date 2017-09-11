Рублев поднялся на 34-е место в чемпионской гонке ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся с 44-го на 34-е место в чемпионской гонке ATP. 19-летний спортсмен на прошедшем US Open дошел до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира и победителю турнира испанцу Рафаэлю Надалю (1:6, 2:6, 2:6).

Надаль сохранил первое место в чемпионской гонке. Испанец Пабло Карреньо Буста, дойдя до полуфинала US Open, поднялся на восьмое место.

Россиянин Карен Хачанов опустился на 41-е место.

Чемпионская гонка АТP

Положение на 11 сентября

1 (1*). Надаль (Испания) - 9635 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) - 7505

3 (3). Зверев (Германия) - 4220

4 (4). Тим (Австрия) - 3715

5 (5). Вавринка (Швейцария) - 3150

6 (6). Димитров (Болгария) - 3105

7 (7). Чилич (Хорватия) - 2995

8 (14). Карреньо Буста (Испания) - 2595

9 (8). Джокович (Сербия) - 2585

10 (10). Кэрри (США) - 2435...

34 (44). РУБЛЕВ (Россия) - 1149...

41 (36). ХАЧАНОВ (Россия) - 990...

58 (56). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 717...

78 (86). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 539...

83 (77). ДОНСКОЙ (Россия) - 521

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