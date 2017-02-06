Рублев поднялся на 19-ю позицию в чемпионской гонке ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся на 19-ю строчку чемпионской гонки ATP. В первой десятке изменений не произошло.



Чемпионская гонка ATP

Положение на 6 февраля

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 2000

2 (2). Надаль (Испания) – 1245

3 (3). Димитров (Болгария) – 970

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 810

5 (5). Раонич (Канада) – 450

6 (6) Баутиста-Агут (Испания) – 430

7 (7). Цонга (Франция) – 405

8 (8). Зверев (Германия) – 400

9 (9). Гоффен (Бельгия) – 380

10 (10). Сок (США) – 340...

19 (24). РУБЛЕВ (Россия) – 224...

24 (23). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 200

62 (57). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 100

* - положение в предыдущем рейтинге