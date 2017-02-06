Рублев поднялся на 19-ю позицию в чемпионской гонке ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся на 19-ю строчку чемпионской гонки ATP. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 6 февраля
1 (1*). Федерер (Швейцария) – 2000
2 (2). Надаль (Испания) – 1245
3 (3). Димитров (Болгария) – 970
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 810
5 (5). Раонич (Канада) – 450
6 (6) Баутиста-Агут (Испания) – 430
7 (7). Цонга (Франция) – 405
8 (8). Зверев (Германия) – 400
9 (9). Гоффен (Бельгия) – 380
10 (10). Сок (США) – 340...
19 (24). РУБЛЕВ (Россия) – 224...
24 (23). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 200
62 (57). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 100
* - положение в предыдущем рейтинге