Рублев победил Рамоса-Виньоласа в первом круге турнира в Халле

Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа в первом круге турнира ATP в Халле. Встреча закончилась со счетом 6:7 (1:7), 7:5, 6:4. В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча Иво Карлович - Михаил Южный.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

РУБЛЕВ (Россия, WC) - Рамос-Виньолас (Испания, 8) - 6:7 (1:7), 7:5, 6:4

Кольшрайбер (Германия) - Соуза (Португалия) - 3:6, 6:4, 6:4