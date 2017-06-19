Рублев победил Рамоса-Виньоласа в первом круге турнира в Халле

Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа в первом круге турнира ATP в Халле. Встреча закончилась со счетом 6:7 (1:7), 7:5, 6:4. В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча Иво Карлович - Михаил Южный.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 836 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
РУБЛЕВ (Россия, WC) - Рамос-Виньолас (Испания, 8) - 6:7 (1:7), 7:5, 6:4
Кольшрайбер (Германия) - Соуза (Португалия) - 3:6, 6:4, 6:4
shpasic
на каком корте и во сколько Слуцкий играет?
17:14