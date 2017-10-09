Рублев победил Джумхура на старте турнира в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины в первом круге турнира в Шанхае. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:1. Во втором круге турнира Рублев сыграет с победителем матча Альяж Бедене (Великобритания) – Паоло Лоренци (Италия).

Напомним, что Джумхур в этом сезоне стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.

В другой встрече аргентинец Хуан Мартин Дель Потро победил Николоза Басилашвили из Грузии – 6:2, 3:6, 6:4.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

РУБЛЕВ (Россия) – Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 4:6, 6:1

Дель Потро (Аргентина, 16) – Басилашвили (Грузия, Q) – 6:2, 3:6, 6:4

Эдмунд (Великобритания) – Веселы (Чехия) – 6:3, 6:2