Российский теннисист Андрей Рублев опустился на 84-ю строчку рейтинге ATP. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP
Положение на 7 января
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 9135
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385
5 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095.
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3750.
10 (10). Джон Изнер (США) – 3155...
11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2835...
16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2037...
84 (68). Андрей Рублев (Россия) – 655...
95 (97). Евгений Донской (Россия) – 599
* – положение в предыдущем рейтинге
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