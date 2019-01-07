Российский теннисист Андрей Рублев опустился на 84-ю строчку рейтинге ATP. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP

Положение на 7 января

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 9135

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095.

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3750.

10 (10). Джон Изнер (США) – 3155...

11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2835...

16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2037...

84 (68). Андрей Рублев (Россия) – 655...

95 (97). Евгений Донской (Россия) – 599

* – положение в предыдущем рейтинге