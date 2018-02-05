Рублев опустился на 36-е место в рейтинге ATP

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучший из россиян Андрей Рублев опустился на одну строчку и теперь занимает 36-е место.
Карен Хачанов по-прежнему идет на 49-й позиции, Даниил Медведев – на 56-й.
В первой десятке изменений не произошло – первым идет испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP
Положение на 5 февраля
1 (1*). Надаль (Испания) – 9760
2 (2). Федерер (Швейцария) – 9605
3 (3). Чилич (Хорватия) – 4960
4 (4). Димитров (Болгария) – 4630
5 (5). А. Зверев (Германия) – 4610
6 (6). Тим (Австрия) – 4060
7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3460
8 (8). Сок (США) – 2880
9 (9). Дель Потро (Аргентина) – 2815
10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2705…
36 (35). РУБЛЕВ (Россия) – 1310...
49 (49). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030...
56 (56). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 919...
71 (71). ДОНСКОЙ (Россия) – 739...
92 (92). ЮЖНЫЙ (Россия) – 604
* – положение в предыдущем рейтинге