Рублев обыграл Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе. Во втором круге соревнования россиянин переиграл Фернандо Вердаско (6:4, 3:6, 6:4).

В 1/4 финала Рублев сыграет против хорвата Борны Чорича.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar Exxon Mobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

РУБЛЕВ (Россия) – Вердаско (Испания, 7) – 6:4, 3:6, 6:4

Чорич (Хорватия) - Басилашвили (Грузия) - 6:1, 6:3

Башич (Босния и Герцеговина, Q) - Лопес Ф. (Испания, 8) - 6:4, 7:6