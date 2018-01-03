Рублев обыграл Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе. Во втором круге соревнования россиянин переиграл Фернандо Вердаско (6:4, 3:6, 6:4).
В 1/4 финала Рублев сыграет против хорвата Борны Чорича.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar Exxon Mobil Open
Призовой фонд 1 286 675 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
РУБЛЕВ (Россия) – Вердаско (Испания, 7) – 6:4, 3:6, 6:4
Чорич (Хорватия) - Басилашвили (Грузия) - 6:1, 6:3
Башич (Босния и Герцеговина, Q) - Лопес Ф. (Испания, 8) - 6:4, 7:6
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vinnipuh2
На тот момент 39 в мире обыграл 35. Может Вердаско неудобен для Рублева? Нет. Так чему удивляться?
19:11
Nick280881
Учитывая, что они в рейтинге стоят рядом, Вердаско - 35, Рублев -39, и счет встреч 1-1, ничего неожиданного в этом результате нет. У Андрея есть шанс подняться в рейтинге, чтоб попасть в посев на Australian Open. Для этого надо как минимум обыграть Чорича и выйти в полуфинал.
18:58
Долго наблюдал за идиотами на эт
Скоро кто-то на Андрюху опять лям зарядит)) как в прошлом году...
18:54
shpasic
читалось.))
18:43
Сталин И В 1945
Россия рулит!
18:39
diskmen
Да уж и правда, сюрприз.
18:26
Долго наблюдал за идиотами на эт
Неожиданно
18:16