18:04 | Теннис — ATP

Рублев обыграл Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

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Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе. Во втором круге соревнования россиянин переиграл Фернандо Вердаско (6:4, 3:6, 6:4).

В 1/4 финала Рублев сыграет против хорвата Борны Чорича.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar Exxon Mobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

РУБЛЕВ (Россия) – Вердаско (Испания, 7) – 6:4, 3:6, 6:4

Чорич (Хорватия) - Басилашвили (Грузия) - 6:1, 6:3

Башич (Босния и Герцеговина, Q) - Лопес Ф. (Испания, 8) - 6:4, 7:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/doha/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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vinnipuh2

На тот момент 39 в мире обыграл 35. Может Вердаско неудобен для Рублева? Нет. Так чему удивляться?

19:11

Nick280881

Учитывая, что они в рейтинге стоят рядом, Вердаско - 35, Рублев -39, и счет встреч 1-1, ничего неожиданного в этом результате нет. У Андрея есть шанс подняться в рейтинге, чтоб попасть в посев на Australian Open. Для этого надо как минимум обыграть Чорича и выйти в полуфинал.

18:58

Долго наблюдал за идиотами на эт

Скоро кто-то на Андрюху опять лям зарядит)) как в прошлом году...

18:54

shpasic

читалось.))

18:43

Сталин И В 1945

Россия рулит!

18:39

diskmen

Да уж и правда, сюрприз.

18:26

Долго наблюдал за идиотами на эт

Неожиданно

18:16