Рублев обыграл Пуйе в первом раунде турнира в Сиднее

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Лукаса Пуйе (6:2, 6:3) в первом раунде турнира АТР в Сиднее (Австралия). Матч продолжался один час и семь минут.

В следующем раунде россиянин сыграет с японцем Йошихито Нишиокой.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гильермо Гарсия Лопес (Испания, Q) - Денис Кудла (США) - 7:5, 6:4

Андреас Сеппи (Италия, 8) - Жереми Шарди (Франция) - 7:5, 2:6, 6:4

Андрей Рублев (Россия, Q) - Лукас Пуйе (Франция, 6) - 6:2, 6:3