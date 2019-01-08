Рублев обыграл Пуйе в первом раунде турнира в Сиднее

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Лукаса Пуйе (6:2, 6:3) в первом раунде турнира АТР в Сиднее (Австралия). Матч продолжался один час и семь минут.
В следующем раунде россиянин сыграет с японцем Йошихито Нишиокой.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гильермо Гарсия Лопес (Испания, Q) - Денис Кудла (США) - 7:5, 6:4
Андреас Сеппи (Италия, 8) - Жереми Шарди (Франция) - 7:5, 2:6, 6:4
Андрей Рублев (Россия, Q) - Лукас Пуйе (Франция, 6) - 6:2, 6:3
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