Рублев обыграл Пуйе на турнире в Роттердаме

В матче первого круга турнира в Роттердаме россиянин Андрей Рублев обыграл француза Лукаса Пуйе со счетом 7:5, 6:4.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 862 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей РУБЛЕВ (Россия) – Лукас Пуйе (Франция, 7) – 7:5, 6:4
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Долго наблюдал за идиотами на эт
Дрюха стабилен!)
22:16
shpasic
xD
20:49
Nick280881
Ой, забыл совсем: ))
20:01
Nick280881
Не ну Пуйе просто дно. И потом у него была травма. И вообще получил чек и поехал на следующий турнир, как все настоящие звезды. Только такой хламок, как Андрюфка борется на таком днищенском турнире. А папа все знал заранее и поднял еще одну квартиру.
20:00
shpasic
Читалось.))
15:14