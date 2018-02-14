14:50 | Теннис — ATP

Рублев обыграл Пуйе на турнире в Роттердаме

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В матче первого круга турнира в Роттердаме россиянин Андрей Рублев обыграл француза Лукаса Пуйе со счетом 7:5, 6:4.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей РУБЛЕВ (Россия) – Лукас Пуйе (Франция, 7) – 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/1/5/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Дрюха стабилен!)

22:16

shpasic

xD

20:49

Nick280881

Ой, забыл совсем: ))

20:01

Nick280881

Не ну Пуйе просто дно. И потом у него была травма. И вообще получил чек и поехал на следующий турнир, как все настоящие звезды. Только такой хламок, как Андрюфка борется на таком днищенском турнире. А папа все знал заранее и поднял еще одну квартиру.

20:00

shpasic

Читалось.))

15:14

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