Рублев обыграл Пуйе на турнире в Роттердаме

В матче первого круга турнира в Роттердаме россиянин Андрей Рублев обыграл француза Лукаса Пуйе со счетом 7:5, 6:4.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей РУБЛЕВ (Россия) – Лукас Пуйе (Франция, 7) – 7:5, 6:4