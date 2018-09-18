Рублев не смог выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в матче первого круга турнира АТР в Санкт-Петербурге обыграл россиянина Андрея Рублева - 6:4, 7:6 (8:6).

Также в следующий раунд пробились Маттео Берреттини (Италия) и Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 175 190 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Андрей Рублев (Россия) - 6:4, 7:6 (8:6)

Маттео Берреттини (Италия) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) - Лукас Мидлер (Австрия, Q) - 7:5, 6:3