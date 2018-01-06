Рублев не смог выиграть турнир в Дохе, уступив Монфису в финале

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира в Дохе в двух сетах уступил французу Гаэлю Монфису – 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.
Отметим, что 31-летний француз впервые в карьере стал победителем данного турнира. Для Монфиса этот финал стал четвертым, Рублев впервые в карьере дошел до решающего матча.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 286 675 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Монфис Г. (Франция, WC) – РУБЛЕВ (Россия) – 6:2, 6:3
Материалы других СМИ
miker65
Микеланджело, все нижеперечисленные теннисты безусловно хороши. Особенно мой любимец Беккер...но все-таки среди них есть один, которого Анна Диитриева на спорт фм недавно, правда очень жеманно, по-женски как-то, признала после моих очень настойчивых к ней приставаний, назвала-таки абсолютно лучшим теннисистом всех времен и народов, которого она видела своими глазамии за всю историю ее наблюдений...Я вынужден с ней был согласиться хотя видел значительно меньше ее самой на своем веку...
22:42
Читатель.
Michelangelo.ru "...Пока нельзя с уверенностью сказать, что вырастет первая ракетка мира. Момент, однако, благоприятный - через год-два как раз сойдут Надаль, Федерер и Маррей, с Джоковичем непонятно что..." ----------------- Но останутся Димитров, тот же Зверев, Тим, Чилич, Гоффин, Сок, Дель Потро... (это если говорить о нынешней Топ-15)
22:28
Michelangelo.ru
Miker65 Атлетизма ему от природы не хватает, поэтому до 20 лет, как Беккер или тот же Сафин - не вошёл в элиту. Но и Кафельников и Давыденко раскрывались позже. Посмотрим. Пока нельзя с уверенностью сказать, что вырастет первая ракетка мира. Момент, однако, благоприятный - через год-два как раз сойдут Надаль, Федерер и Маррей, с Джоковичем непонятно что, среди остальных монстров не видно, если только Зверев.
22:11
miker65
Микеланджело, я помню как эту нашу молодую рыжую бестию Тартакова открыла мне на спорт фм лет 5 уже как назад в бытность ее работы там. Она тогда вела теннисный час по выходным вечером и говорила тогда как-то так про пятнадцатилетнего нашего пацана э: -это наша восходящая заезда уровня Сафина и Кафельникова! И не меньше! Скоро увидете! ... Где она сама тогда его откопала я не знаю...Стоит отдать должное Софье. Она не только блещет женской красотой и неплохой русской речью, но и как оказалось у нее очень зоркий глаз и неплохое понимание тенниса.
21:38
Michelangelo.ru
Miker65 Всё дело в лучшей физической и эмоциональной готовности. Тяжёлый полуфинал у Андрея был менее суток назад. И, как выясняется, у Монфиса была мотивация - он проигрывал на этом турнире в финале, кажется, четыре раза. И понятно, что в силу возраста, вероятно, это был последний шанс разжиться титулом тут. Ничего, Андрей всё равно хорошо прибавил в рейтинге и опыт любой партии против элитного игрока пригодится. Судя по тому, какая неразбериха в верху рейтинга и сколько там случайных людей, попасть в десятку в этом году вполне реально
21:17
miker65
Микеланджело, я не смотрел. Не знаю играл ли Монфис в своей обычнлй манере, которая почти поголовно нравится публике, но счет говорит о том, что нашу молодую рыжую бестию Монфис обыграл совсем легко...
20:05
бронепоезд
Бней Иегуда Читалось.)) Лёгкая прогулка для Гаэля.)) 19:34----------Персональный болельщик Рублёва отписался,а если бы Андрюха победил?
19:54
Бней Иегуда
Читалось.)) Лёгкая прогулка для Гаэля.))
19:34
shpasic
Монфис полуфинал не играл, так что фактически был свежее.
19:24