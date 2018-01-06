Рублев не смог выиграть турнир в Дохе, уступив Монфису в финале

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира в Дохе в двух сетах уступил французу Гаэлю Монфису – 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

Отметим, что 31-летний француз впервые в карьере стал победителем данного турнира. Для Монфиса этот финал стал четвертым, Рублев впервые в карьере дошел до решающего матча.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Монфис Г. (Франция, WC) – РУБЛЕВ (Россия) – 6:2, 6:3

Турнирная таблица – здесь