Рублев и Кравчук сыграют в паре на St. Petersburg Open

Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев сообщил, что, если обладатель одной из wild cards Евгений Донской в итоге попадет в основную сетку турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 25 сентября, по рейтингу, то специальное приглашение будет передано Карену Хачанову. Две других wild cards получат Александр Бублик и Андрей Рублев.

– Если освободится одна wild card после попадания Донского в основную сетку по рейтингу, кому вы ее отдадите?

– Первый кандидат – Хачанов. Кравчук как член сборной сыграет, в паре. Донской сыграет в паре с Южным, а Кравчук – с Рублевым.