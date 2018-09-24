Рублев и Донской упали в чемпионской гонке ATP, Хачанов сохранил 21-е место

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Лидерство по прежнему удерживает Рафаэль Надаль. Единственное изменение в первой десятке - Кевин Андерсон упал с 7-й на 8-ю строчку, а Доминик Тим поднялся с 8-й на 7-ю.
Россиянин Карен Хачанов остался на 21-м месте, Андрей Рублев упал с 66-го на 68-е, а Евгений Донской - с 86-го на 87-е.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 24 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 6445.
3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 4910.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 4800.
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4365.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3815.
7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3525.
8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3450.
9 (9). Джон Иснер (США) – 2930.
10 (10). Кей Нисикори (Япония) – 2565.…
21 (21). Карен Хачанов (Россия) – 1585…
26 (26). Даниил Медведев (Россия) – 1232…
68 (66). Андрей Рублев (Россия) – 695…
87 (86). Евгений Донской (Россия) – 537.
* – положение в предыдущем рейтинге