Рублев и Донской упали в чемпионской гонке ATP, Хачанов сохранил 21-е место

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Лидерство по прежнему удерживает Рафаэль Надаль. Единственное изменение в первой десятке - Кевин Андерсон упал с 7-й на 8-ю строчку, а Доминик Тим поднялся с 8-й на 7-ю.

Россиянин Карен Хачанов остался на 21-м месте, Андрей Рублев упал с 66-го на 68-е, а Евгений Донской - с 86-го на 87-е.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 24 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 6445.

3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 4910.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 4800.

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4365.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3815.

7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3525.

8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3450.

9 (9). Джон Иснер (США) – 2930.

10 (10). Кей Нисикори (Япония) – 2565.…

21 (21). Карен Хачанов (Россия) – 1585…

26 (26). Даниил Медведев (Россия) – 1232…

68 (66). Андрей Рублев (Россия) – 695…

87 (86). Евгений Донской (Россия) – 537.

* – положение в предыдущем рейтинге