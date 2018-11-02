Рублев, Циципас и компания. Эпичное превью к Next Gen Finals

Официальный Твиттер ATP Next Gen Finals опубликовал видеопревью перед стартом турнира. На данный момент известны семь из восьми его участников - еще один определится по Wild card.
В число участников вошел и россиянин Андрей Рублев, который год назад дошел до финала.
ATP Next Gen Finals - турнир для лучших теннисистов не старше 21 года. Второй розыгрыш турнира, как и дебютный в прошлом году, состоится в Милане.
🇬🇷 Tsitsipas– Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) 1 ноября 2018 г.
🇦🇺 De Minaur
🇺🇸 Tiafoe
🇺🇸 Fritz
🇷🇺 Rublev
🇪🇸 Munar
🇵🇱 Hurkacz
❓ Wildcard pic.twitter.com/9C0ljk8xiB
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