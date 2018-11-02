Рублев, Циципас и компания. Эпичное превью к Next Gen Finals

Официальный Твиттер ATP Next Gen Finals опубликовал видеопревью перед стартом турнира. На данный момент известны семь из восьми его участников - еще один определится по Wild card.

В число участников вошел и россиянин Андрей Рублев, который год назад дошел до финала.

ATP Next Gen Finals - турнир для лучших теннисистов не старше 21 года. Второй розыгрыш турнира, как и дебютный в прошлом году, состоится в Милане.