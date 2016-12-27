18:43 | ТЕННИС — ATP

Роже-Васслен больше не будет выступать в одиночном разряде

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Француз Эдуар Роже-Васслен в следующем сезоне будет выступать только в парном разряде. Он объяснил свое решение наличием хронической травмы.

– Прошло уже два года с тех пор, как я из-за проблем с бедром не могу играть на сто процентов, – написал на своей странице в Facebook Роже-Васслен, который все свои 13 титулов в карьере завоевал в парном разряде. – К сожалению, понимаю, что не могу вернуться к своей лучшей игре. Поэтому в следующем сезоне буду выступать только в паре. Это был сложный выбор, но мне пришлось прислушаться к своему организму. Я разгружу свой график и надеюсь отыграть еще несколько лет.

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