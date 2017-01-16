16:24 | ТЕННИС — ATP

Роджер Федерер: "Здорово снова играть в нормальный теннис"

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Швейцарец Роджер Федерер, победивший Юргена Мельцера в первом круге Australian Open, отметил, что для него сейчас главное - игровая практика. 35-летний теннисист пропустил всю вторую половину года после поражения в полуфинале "Уимблдона" от Милоша Раонича и вернулся на корт только в начале этого сезона.

- Прошлый год был очень тяжелым, - цитирует BBC Федерера. - Однако здорово снова играть в нормальный теннис. Это был долгий путь, но я сделал это. Надеюсь, я буду выступать еще немного  дольше. Любой матч для меня хороший, даже если я проиграю - главное, я снова на корте.

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Материалы REN-TV

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