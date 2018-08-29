Роджер Федерер: "Я не нервничал, подготовка к турниру прошла хорошо"

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что не нервничал в первом круге турнира "Большого шлема" US Open. В трех сетах он переиграл японца Йошихито Нишиока - 6:2, 6:2, 6:4.

– К счастью, я не сильно нервничал сегодня, мне было хорошо, – приводит официальный сайт ATP слова Федерера. – Я чувствовал, что у меня была хорошая неделя подготовки, думаю, что это успокоило мои нервы. Когда вы выходите на "Артур Эш Стадиум", вы чувствуете, что люди хотят увидеть шоу, насладиться. Здорово, что я хорошо отыграл первый раунд против интересного противника.

Во втором раунде турнира Федерер сыграет с французом Бенуа Пэром.