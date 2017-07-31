Роджер Федерер: "Теннис - это наша любовь"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился фотографией в социальных сетях с подписью: "Теннис - это наша любовь".

Напомним, Федерер в 15-й раз гарантировал себе место в Итоговом турнире года. Это является рекордом.

35-летний спортсмен принимал участие в турнире с 2002 по 2015 год, он пропустил его в прошлом году из-за травмы. Напомним, что швейцарец выиграл пять турниров в этом году, в том числе Australian Open и Уимблдон.