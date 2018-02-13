Роджер Федерер: "Шанс стать первой ракеткой мира – большая мотивация и вдохновение"

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер отметил, что вновь хочет стать первой ракеткой мира. Он также добавил, что готов ради этого выложиться на турнире в Роттердаме.

Отметим, что 36-летний швейцарец может вернуть себе звание первой ракетки мира впервые с осени 2012 года, если дойдет до полуфинала в Роттердаме.

– После Australian Open я подумал, что можно было бы сыграть в Роттердаме и попробовать вновь стать первой ракеткой мира, – приводит официальный сайт ATP слова Федерера. – Команда очень воодушевлена, и мы здесь, чтобы попытаться сделать это. Не потому, что так надо, а потому что мы этого хотим, и я готов ради этого выложиться. Шанс стать №1 – это большая мотивация и вдохновение.

На турнире Федерер стартует матчем против Рубена Бемельманса.