Роджер Федерер: "С дель Потро у нас были эпические матчи"

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что постарается воспользоваться усталостью Хуана Мартина дель Потро в финале турнира в Базеле. Главный матч состоится 29 октября.

– Мы играли много раз и в этом году, и вообще на протяжении карьер, – цитирует официальный сайт ATP Федерера. – У нас были очень памятные, эпические матчи: финал US Open, полуфинал Олимпиады, четвертьфинал "Ролан Гаррос". Мы знаем, как нам играть друг с другом, а здесь в Базеле он меня обыгрывал. Надеюсь это поправить – у меня хорошая неделя. У него тоже, а до этого он еще победил в Стокгольме, дошел до полуфинала US Open и Шанхая. Разве что он может быть немного уставшим – может, мне удастся этим воспользоваться.