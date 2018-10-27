Роджер Федерер: "Полуфинал с Медведевым будет тяжелым"

Швейцарец Роджер Федерер признался, что взволнован перед полуфинальным матчем на турнире в Базеле с россиянином Даниилом Медведевым. 37-летний швейцарец выиграл этот турнир в прошлом году.

– С этим турниром связаны особые эмоции, – цитирует официальный сайт АТР Федерера. – Игра на родной земле доставляет огромное удовольствие. Болельщики меня активно поддерживают.

Думаю, что полуфинал будет тяжелым. Я очень взволнован, ведь это мой 200-й полуфинал в туре. Особенно волнительно, что это произошло в Базеле.