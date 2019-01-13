Роджер Федерер: "Организм Маррея принял решение о завершении карьеры за Энди"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выразил сожаление по поводу завершения карьеры Энди Маррея. Британец принял такое решение из-за проблем со здоровьем.

– К сожалению, его организм принял это решение за него, – цитирует AFP Федерера. – Последние годы были для него тяжелыми. Я помню, как играл с ним в Глазго. Он был не похож на себя. Настолько, что я не мог поверить, что играю с ним. Я его прекрасно понимаю. В какой-то момент ты чувствуешь, что никогда больше не сможешь играть на сто процентов. Я был разочарован и опечален этой новостью. Даже шокирован, можно сказать. Мы все хорошо знаем Энди, он всем нравится. У него почти нет противников. Это хороший парень. Он выиграл все, что хотел. Каждый мечтал бы о такой карьере. Но тяжело так заканчивать.