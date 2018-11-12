Роджер Федерер: "Нужно время, чтобы адаптироваться к покрытию в Лондоне"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что ему еще не очень комфортно играть на Итоговом турнире АТР в Лондоне. Он проиграл японцу Кеи Нишикори со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

– На протяжении первого сета шла равная борьба, – цитирует AFP Федерера. – У меня были хорошие шансы вырвать победу. Во втором сете играл лучше, но и он стал действовать эффективнее. К сожалению, мне не удалось поддерживать этот уровень. Вероятно, отрезок в конце первого сета и в начале второго был ключевым. Хочу отметить, что покрытие тут более медленное, чем на последних трех турнирах, где я играл. Нужно время, чтобы адаптироваться. Думаю, что я правильно все делал для этого.