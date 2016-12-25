09:45 | ТЕННИС — ATP

Роджер Федерер: "Нужно тратить больше денег на борьбу с допингом"

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Швейцарец Роджер Федерер рассчитывает, что будут тратиться большие средства на борьбу с допингом. По его словам, необходимо улучшать работу с проявлением нечестной борьбы в теннисе.

– В нашем спорте много денег, но мы должны больше тратить на программы по борьбе с допингом, – цитирует The Telegraph Федерера. – Я вижу это логичным. Оптимальным мне кажется проводить допинг-контроль перед каждым четвертьфиналом на турнирах. Это будет хорошей мотивацией для игроков вести себя честно. Конечно, нужно придумать, откуда извлечь деньги на это.

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