Роджер Федерер: "Не думаю, что к концу года стану первой ракеткой мира, но все возможно"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в финале турнира в Шанхае отметил, что теперь его приоритет – итоговый турнир ATP. Он также добавил, что вряд ли станет первой ракеткой мира к концу года.

Отметим, что трофей в Шанхае стал для швейцарца шестым в сезоне и 94-м в карьере. Первую строчку в рейтинге ATP занимает Надаль, вторую – Федерер.

– Сейчас я поеду домой, там мы решим, на каком турнире я сыграют дальше – в Базеле, Париже или, возможно, ни на одном из них, – приводит официальный сайт ATP слова Федерера. – На данный момент мой приоритет – это итоговый турнир.

Не думаю, что к концу года я стану первой ракеткой мира. Но если я продолжу так играть, возможно, я приближусь к этому, все возможно.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в Лондоне.