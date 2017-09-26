Роджер Федерер: "Надаль сильно оторвался от меня"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих планах на остаток сезона. При определенных раскладах 36-летний теннисист может пропустить "Мастерс" в Париже.

- Ближайшие недели очень важны для меня, - приводит Blick слова Федерера. - Я сыграю в Шанхае, Базеле, возможно, в Париже и в Лондоне на Итоговом турнире. Париж пропущу, если удачно выступлю на домашнем турнире в Базеле.

Первое место в этом году? Эта цель отошла на второй план. Надаль сильно оторвался от меня. Я играю только когда чувствую себя полностью готовым. У меня были большие проблемы со спиной. Неприятности наслаивались друг на друга. Я был рад отдыху, но сейчас я готов. Удивлен ли я первому месту Надаля? Немного. Мы оба были травмированы в прошлом году и не знали, что нас ждет в дальнейшем. А теперь случились повреждения у Маррэя и Джоковича. Так что лидерство Надаля неудивительно.