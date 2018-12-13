Роджер Федерер: "Надаль никогда не сдается"

Швейцарец Роджер Федерер высказался о знаменитом теннисисте Рафаэле Надале. Напомним, что испанец впервые после перенесенной операции смог провести тренировку.

- Надаль никогда не сдается, - приводит Tennis World USA слова Федерера. - Рафаэль играет с одинаковой интенсивностью от начала матча и до его конца. И так в каждой игре. Это имеет огромное значение. Этим он отличается от остальных игроков.

Напомним, Надаль перенес операцию на голеностопе. Он не смог завершить из-за травмы полуфинал US Open против Хуана Мартина Дель Потро и с тех пор не играл.

В конце года Надаль планирует сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби.