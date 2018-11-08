Роджер Федерер: "Надаль – идеальный пример для молодых людей"

Призер Олимпийских Игр и экс-первая ракетка мира Роджер Федерер считает теннисиста Рафаэля Надаля примером для молодежи. 37-летний швейцарец высоко оценил свое физическое состояние

– Надаль – энергичный и быстрый, просто идеальный пример для молодежи, – цитирует Федерера Tennis World. – Испанец играет очень интенсивно. Да, Рафаэль моложе меня, но я чувствую себя сейчас лучше, чем в 20 лет! Постоянные тренировки поддерживают и улучшают форму.

На последнем турнире "Мастерс" в Париже Федерер уступил в полуфинале Новаку Джоковичу – 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3).

37-летний швейцарец является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. Теннисист одерживал 20 раз побеждал на турнирах "Большого шлема". Побеждал на Олимпиаде в Пекине (2008 год) и завоевывал серебряную медаль на Олимпийских Играх в Лондоне (2012 год).