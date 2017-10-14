Роджер Федерер: "Хочу взять реванш у Дель Потро"

Роджер Федерер после победы в четвертьфинале турнира в Шанхае над французом Ришаром Гаске (7:5, 6:4) отметил, что ему понравилась игра. В полуфинале швейцарец надеется взять реванш у аргентинца Хуана Мартина Дель Потро за проигранный US Open.

- Против Гаске был отличный матч, - приводит пресс-служба ATP слова Федерера. - У нас проходили важные удары, мы создавали немало шансов. Мне понравилось, как мы играли. Были резаные удары, мы крутили, пробивали сильно, играли очень разнообразно. Надеюсь, что с Хуаном Мартином Дель Потро ничего серьезного. У него были проблемы с запястьем и раньше. Для меня ничего не меняется. Я готов выйти на корт в надежде взять реванш за US Open, где я не сумел его обыграть. Хочу сыграть полноценный матч.