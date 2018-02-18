Роджер Федерер: "Эту неделю я никогда не забуду"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что победа на турнире в Роттердаме запомнится ему надолго. В финале Федерер победил Григора Димитрова (6:2, 6:2) и вернется на первое место в рейтинге ATP.

- Это одна из тех недель, которую я никогда не забуду, - цитирует официальный сайт ATP Федерера. - Невероятно, что я выиграл свой 97-й титул и вернусь на первое место в рейтинге. Это особенный момент. Я ожидал, что сегодня будет непросто. Григор - выдающийся игрок и выдающийся спортсмен. В последние месяцы он очень силен.