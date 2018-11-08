Роджер Федерер: "Еще в 2009 году меня начали спрашивать о завершении карьеры"

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что пока не думает о завершении карьеры. По словам 37-летнего теннисиста, он хочет играть как можно дольше, потому что это его страсть.

– Больше всего мне нравится в моей карьер то, что никто не знает, что произойдет в будущем, – цитирует Федерера Tennis World USA. – Еще после Открытого чемпионата Франции в 2009 году меня стали спрашивать о завершении карьеры.

Тогда я побил рекорд Сампраса по завоеванным трофеям "Большого шлема", выиграл все возможные турниры и вновь стал первой ракеткой мира. Можно задастся вопросом, мол, что еще нужно человеку для счастья?

Однако теннис – это моя страсть. Я буду играть как можно дольше, потому что действительно люблю это.