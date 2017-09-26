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09:33 | Теннис — ATP

Роджер Федерер: "Цель занять первое место в рейтинге ATP в этом году отошла на второй план"


Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил, что впереди его ждут очень важные недели. Он добавил, что немного удивлен тем, что испанец Рафаэль Надаль вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

– Следующие несколько недель будут очень важными. Я сыграю в Шанхае, Базеле, возможно, в Париже и на итоговом турнире года, – приводит Blick слова Федерера. – Цель занять первое место в рейтинге в этом году немного отошла на второй план после того, как Надаль сильно оторвался от меня.

Удивлен ли я тем, что он стал первым? Только немного, потому что год назад мы оба были травмированы и не знали, каким будет наше возвращение. Но меня не удивляет, что он снова выиграл Roland Garros и с середины сезона претендовал на первую строчку. Хотя было сложно представить, что Маррэй и Джокович получат травмы и проведут не лучший для себя сезон.

Напомним, что итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 12 по 19 ноября.

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Материалы других СМИ
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