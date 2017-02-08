Роберто Баутиста Агут вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Испанец Роберто Баутиста Агут, "посеянный" на турнире в Софии, вышел в четвертьфинал, переиграв Седрика-Марселя Штебе – 7:6 (7:4), 6:3. Его следующий соперник определится во встрече россиянина Михаила Южного и Жиля Мюллера из Люксембурга.

София (Болгария)

Турнир ATP Garanti Koza Sofia Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сеппи (Италия) – Джумхур (Босния и Герцеговина) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Второй круг

Баутиста Агут (Испания, 4) – Штебе (Германия, Q) – 7:6 (7:4), 6:3