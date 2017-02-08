Роберто Баутиста Агут вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Испанец Роберто Баутиста Агут, "посеянный" на турнире в Софии, вышел в четвертьфинал, переиграв Седрика-Марселя Штебе – 7:6 (7:4), 6:3. Его следующий соперник определится во встрече россиянина Михаила Южного и Жиля Мюллера из Люксембурга.
София (Болгария)
Турнир ATP Garanti Koza Sofia Open
Призовой фонд 482 060 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Сеппи (Италия) – Джумхур (Босния и Герцеговина) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:3
Второй круг
Баутиста Агут (Испания, 4) – Штебе (Германия, Q) – 7:6 (7:4), 6:3