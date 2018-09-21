Роберто Баутиста Агут - о Южном: "С огромным уважением отношусь к нему и его карьере"

Роберто Баутиста Агут, в четверг обыгравший Михаила Южного в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге, ставшем для 36-россиянина прощальным, поделился впечатлениями о встрече.

- Вчера была очень приятная атмосфера на корте. Как я уже сказал, для меня большая честь стать соперником Михаила по прощальному матчу. Я испытываю большое уважение к нему и его карьере. У нас получился отличный матч и отличная битва, - сказал испанец.

- Изначально вас не было в заявке на St.Petersburg Open, почему вы передумали и попросили wild card?

- Два или три месяца у меня была травма мышц живота, не позволявшая мне играть так много, как мне хотелось бы. Но после Кубка Дэвиса мне захотелось сыграть еще одну турнирную неделю. Поэтому и попросил wild card на турнир в Санкт-Петербурге. (Мария Никулашкина)