Роберто Баутиста–Агут: "Черышев сделал много хорошего для "Вильярреала"

Испанец Роберто Баутиста–Агут подвел итоги четвертьфинальной игры турнира в Санкт– Петербурге против Виктора Троицки и пожелал удачи российскому футболисту Денису Черышеву, выступающему за "Вильярреал".

– В чем причина такой легкой победой над Троицки, может ли это быть связано с тем, что он не успел восстановиться?

– Счет выглядит легким, но матч легким не был. Виктор играет упорно, он настоящий боец. К тому же хорошо подает. Я приложил все свое мастерство, чтобы обыграть его.

– Вы прежде выходили в полуфинал турнира в Санкт– Петербурге, по силам ли выйти в финал в этом году?

– Я хочу насладиться сегодняшней победой, восстановиться. Оба мои соперника сильные теннисисты, надо подготовиться. В Петербурге всегда приятно играть, помню полуфиналы в прошлом году когда арена была почти заполнена. Надеюсь, завтра будет больше болельщиков, ведь будет выходной.

– Кто будет помогать готовиться к завтрашнему матчу?

– Могу сказать, что мой тренер Пепе знает меня с 9 лет. Он работает со мной всю мою сознательную жизнь, и мы близки. Тренер, отвечающий за физическую подготовку, также большой профессионал. Мне повезло с командой, без них я бы не смог добиться того, чего добиться удалось.

– Что можете сказать о соперниках?

– С Беранкисом мы играли в прошлом году, я спасал два матч-болла. Фоньини тоже отличный игрок, я уступил в трех сетах. Мне следует сохранять максимальную концентрацию.

– Известно, что вы болеете за "Вильяреал". Как вам игра россиянина Дениса Черышева?

– Я знаю его. Мы знакомы. Приятный парень, который упорно работает. Он сделал много хорошего для "Вильяерала", но в последнее время постоянно был травмирован. Желаю ему удачи, и хотелось бы, чтоб он вернулся на тот уровень, который демонстрировал прежде. (Артем РЯБОВОЛ)