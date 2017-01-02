Робер уступил Маю, Феррер переиграл Томича на турнире в Австралии

Француз Николя Маю в матче первого круга турнира в Австралии одержал победу над соотечественником Стефаном Робером - 4:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа. В другой встрече восьмой "сеяный" турнира Давид Феррер в двух партиях обыграл австралийца Бернарда Томича - 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующей стадии турнира Маю встретится с победителем пары Стив Джонсон - Григор Димитров, а Феррер померяется силами с Джорданом Томпсоном.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маю (Франция) - Робер (Франция) - 4:6, 6:3, 6:4

Феррер (Испания, 8) - Томич Б. (Австралия) - 6:3, 7:5